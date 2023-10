Grande Fratello | nascono le prime cotte? Ecco chi piace a Garibaldi e Paolo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ali primi flirt?chii primi flirt al. Il programma ha preso il via lo scorso 11 settembre e a distanza di quasi un mese dall’inizio, si palesano letra gli inquilini del loft di Cinecittà. Già ieri avevamo raccontato dell’avvicinamento tra l’attrice Beatrice Luzzi e Giuseppe. I due scambiandosi delle confidenze e delle attenzioni si sono anche tenuti per mano. Durante la diretta di ieri, giovedì 5 ottobre, Fiordaliso e Ciro, chiamati a raduno in confessionale dal presentatore Alfonso Signorini hanno fatto delle confidenze riguardo alla coppia ...

Pier Silvio Berlusconi è pronto a correre ai ripari al Grande Fratello 2023 . Questa edizione del reality non decolla in termini di ascolti e ...

All’interno della Casa del Grande Fratello il tempo per delle confidenze di certo non manca. Massimiliano in queste ore ha avvertito il bisogno di ...

Ascolti ancora deludenti per il. Il reality show di Alfonso Signorini è sempre più costretto a correre ai ripari dopo la batosta rimediata nella serata di ieri giovedì 5 ottobre , con il Gf fermo al 16,7% di share , ...: Heidi fa una scelta, Signorini disperato, Lorenzo ...

Grande Fratello flop, Signorini si lamenta e gli inquilini sbottano: “Siamo tutti fidanzati” QUOTIDIANO NAZIONALE

Serata ancora fiacca per il reality show di Alfonso Signorini, in calo rispetto alle edizioni passate: la situazione e le novità per risollevare il programma ...Beatrice Luzzi non crea ‘attriti’ soltanto all’interno della casa del Grande Fratello, dove ha attirato le antipatie di quasi tutti i suoi coinquilini, ma pure al di fuori del programma. Nel corso del ...