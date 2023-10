Grande Fratello | l’opinione di Isa sull’ottava puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) TraNip e Vip siamo a oltre 20 edizioni di questo reality del demonio, e io ANCORA devo vedere la dinamica di tutta la Casa contro uno! Ma non ce la posso fare, ve lo giuro, NON CE LA POSSO FARE! Cioè qui è proprio un fatto di scarsa intelligenza e assenza di furbizia, scusatemi, perché passino i coinquilini di Mauro Marin, che potevano ingenuamente pensare che il riversarsi tutti contro uno andasse a danno di quell’uno (che invece poi, OVVIAMENTE, ha vinto il reality ed è pure stato il primo concorrente nella storia gieffina per il quale sia stato organizzato un aereo di sostegno… brutta piaga, quella, si stava meglio prima che la gente buttasse nel cesso migliaia di euro per inquinare l’ambiente per dei signori nessuno). Ma che dopo oltre vent’anni in cui sto programma va in onda, e con il pubblico che SEMPRE e PUNTUALMENTE prende ...