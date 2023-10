Grande Fratello | ecco gli ascolti dell’ottava puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È andata in onda ieri sera l’ottavadella nuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici unica opinionista. In postazione social la giovanissima speaker radiofonica Rebecca Staffelli. Il programma di Canale 5 ha decretato Beatrice Luzzi, ancora una volta al centro di tutte le dinamiche nella Casa, la preferita del pubblico, generando come di consueto malumori fra i gieffini, scettici sulle preferenze dei telespettatori. Il programma di Canale 5 ha visto anche l’eliminazione di Lorenzo Remotti, il calzolaio di Novi Ligure che nei giorni scorsi era stato ampiamente criticato dal popolo social per alcune pessime frasi contro l’attrice di Vivere. In nomination Grecia Colmenares, Anita Olivieri e Valentina Modini. Chi ha vinto la sfida tra l’ottava ...