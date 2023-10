Grande Fratello | Beatrice ‘scatena’ televoto a sorpresa | uno dei concorrenti eliminato

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Fuori Lorenzo Remotti, si salvano in 3 Lorenzo Remottitra idelnella puntata del 5 ottobre, caratterizzata da unannunciato da Alfonso Signorini., la preferita dal pubblico, ha innescato una serie di nomination che hanno portato Lorenzo, Arnold, Valentina e Vittorio a rischio eliminazione. In ballottaggio sono rimasti Valentina e Lorenzo, fino al verdetto finale con la bocciatura del calzolaio. La puntata, come ormai prassi, si è snodata almeno in parte attorno alla figura di, contrapposta praticamente a tutta la Casa. Nessuna possibilità di mediazione, a quanto pare, nonostante l’appello di Alex Schwazer: “Fai tu un passo verso di noi”. Messaggio recepito? No, niente ...