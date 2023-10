Grande Fratello | attriti tra Beatrice Luzzi e una nota attrice?

(Di venerdì 6 ottobre 2023)si lascia andare ad alcune dichiarazioni che svelerebbero vecchie ruggini tra la gieffina e unae un’altradel piccooo schermo avrebbero vecchie ruggini in sospeso. La confessione nasce per caso dalla stessache durante una chiacchierata pomeridiana viene spiazzata dalle affermazioni di alcuni compagni di avventura. I compagni dellal’avrebbero infatti paragonata a Jane Alexander, imputandole una certa somiglianza estetica.non la prende bene e lascia intendere che la Alexander non le starebbe molto simpatica. Durante la puntata live del reality show, Signorini snocciola la questione dichiarando che Jane Alexander avrebbe ...

Si è appena conclusa l’ ottava puntata del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, ...

Ildi Hazard non esclude l'ipotesi ritiro: 'So cosa fa ogni giorno. Cerca solo di godersi la vita. Ama il calcio, è sempre stata la sua piùpassione ed è per questo che ha dato tutto ...Non mancano certo le sorprese ale anche la puntata di questa sera su Canale5 ha regalato un nuovo colpo di scena: ancora una volta, Beatrice Luzzi è stata nominata la preferità del pubblico , ottenendo l'immunità e ...

Beatrice Luzzi è sempre più isolata nella casa del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini in apertura dell'ottava puntata del GF precisa: "una casa sempre... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ...Durante l'ottava puntata del "Grande Fratello" al televoto Grecia, Valentina e Anita ...