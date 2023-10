Grande Fratello 2023 | le reazioni social alla puntata del 5 ottobre | i meme e i tweet più belli

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Antonella Fiordelisi presenta i nuovi a anelli della Collezione ‘The Queen Scacco Matto’ per un look elegante ed esclusivoFedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo Donnamaria Beatrice contro tutti o tutti contro Beatrice? Ancora non è dato saperlo ma ciò che è certo è che nelladi questa sera delabbiamo assistito ad un vero e proprio one woman show nel quale la Luzzi ha avuto – senza alcun dubbio – la meglio. Il suo 47% di voti al televoto, infatti, ha contribuito a destabilizzare i concorrenti all’interno della Casa e allo stesso tempo a far nascere delle vere e proprie fanbase a favore dell’attrice che con le sue smorfie, ma soprattutto con la sua sincerità, non può che farsi amare dal pubblico. LEGGI ANCHE ...