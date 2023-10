Gramellini | “A Scuola Poco Spazio all’Idealista Platone e Più al Materialista Democrito | Questo Non Permette di Comprendere i Bisogni Umani Profondi”

In articolo per la sua rubrica giornaliera sul Corriere della Sera, Massimo Gramellini esplora un'interessante dinamica sociale emergente, stimolata ...

La provocatoria analisi diapre un importante dibattito sul ruolo della educazione ... e su come lapossa evolvere per aiutare gli studenti a navigare nel complesso tessuto della ...Ora, l'ardita tesi di per sé sarebbe interessante da discutere, ma è davvero singolare il modo in cui, secondo, ladarebbe il proprio contributo alla generalizzata difficoltà a ...

Filosofia, Gramellini: “A scuola si dà più spazio a Democrito che a Platone, per me una mancanza di comprensione dei bisogni umani più profondi” Orizzonte Scuola

Gramellini: “Le maestre hanno tirato su una nazione intera con stipendi da fame. Avranno per sempre il nostro rispetto” Orizzonte Scuola

Dite a Gramellini che "l'elefante nella stanza" non cerca risposte ma cura dell’anima-social. «Nulla ha senso», «tutto è dentro di noi», il segreto per lo yogi mistico mondano è «non fare niente. E co ...Quattromila persone stipate in un palazzetto ad ascoltare un guru indiano sono l’elefante in mezzo alla stanza.