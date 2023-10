GP Qatar | FP1 | Verstappen al comando | poi le Ferrari

Torna il Mondiale di F1, in scena oggi a Lusail il day-1 per quanto riguarda il GP del Qatar . Unica sessione di libere che va ad anticipare le ...

15.49 Verstappen sta facendo parecchia figura a tenere la macchina in pista . Tra vento e sabbia la RB19 fa ...

15.11 Si corre sul tracciato di Lusail con i suoi 5.419 metri e 16 curve. Unisce un lunghissimo rettilineo ...

14.56 Come si svilupperà la giornata? Alle ore 15.30 si partirà con l'unica sessione di prove libere ...

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP del Qatar – Numeri e statistiche GP ...