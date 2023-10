Gotor | ' fondi per il decoro di Colosseo e Terme Diocleziano'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) "Ci sarà un accordo con il ministero della Cultura che oltre al Pantheon riguarderà anche altri luoghi iconici come l'area dele lediper il. Su questi spazi ci sarà ...

Lo ha detto l'assessore capitolino alla Cultura Miguel, a margine della presentazione del concorso per la nuova passeggiata archeologica. . 6 ottobre 2023A fine anno tornerà l'iniziativa "Vivi Cinema e Teatro" condedicati raddoppiati rispetto ... Così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel

"Ci sarà un accordo con il ministero della Cultura che oltre al Pantheon riguarderà anche altri luoghi iconici come l'area del Colosseo e le Terme di Diocleziano per il decoro. (ANSA) ...con fondi di Roma Capitale e del Ministero della Cultura per oltre 6,7 milioni di euro e lavori che dureranno 18 mesi (restauri, risistemazione e rifunzionalizzazione spazi, eliminazione delle ...