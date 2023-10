Golf | Chimenti | ' Incendio Ryder Cup? Strutture sono le loro | per fortuna non durante evento' **

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Stanno cercando di capire se si sia trattato di un corto circuito o di qualcosa di diverso. Non ho nessuna notizia in merito anche perché siamo assolutamente estranei noi come Federazione, e non c'entra neanche il Circolo del Marco Simone, perchétutte cose dellache vengono poi riutilizzate per la futura manifestazione.tutte". Lo ha detto il presidente della Federgolf Francoall'Adnkronos, parlando dell'scoppiato all'interno dell'impianto del Marco Simone Golf & Country Club, sede dellache si è chiusa pochi giorni fa, che ha mandato un fumo alcunerealizzate appositamente per la manifestazione ...

Il presidente della federgolf Francoè giustamente orgoglioso: 'Quello raggiunto è un risultato straordinario, con Roma e l'Italia al centro non solo delma dello sport mondiale. Un ...Un riconoscimento per la Federazione Italiana, guidata da Franco, colui che ha creduto fin da subito in un sogno che si è trasformato in una meravigliosa realtà. Dove compagni di ...

Ultimo'ora: **Golf: Chimenti, 'Incendio Ryder Cup Strutture sono le ... La Svolta

Chimenti, 'il golf non è sport per ricchi' - News Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, OCT 3 - The 44th Ryder Cup in Rome, the first edition to be held in Italy, notched up record numbers and was an extraordinary success, Italian Golf Federation President Franco Chimenti ...Ryder Cup italiana da record: 271.191 spettatori in 6 giorni a Roma. Numeri da capogiro, superata ogni previsione ...