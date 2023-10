Global Strike | un migliaio di persone sfila a Napoli Coi figli anche i “genitori ribelli” VIDEO

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Undire a, per il. E accanto ai ragazzi di Fridays for Future, per la prima volta qui,la sigla Mothers’ Rebellion. Sono le mamme (e i padri) che manifestano accanto ai, per sensibilizzare sul cambiamento climatico. “Mothers’ Rebellion è un movimentoe” spiega Monica Capo, insegnante ed attivista della prima ora. Èun richiamo alle mamme di Plaza de Mayo. Ai loro cartelli con le foto deidesaparecidos, al tempo della dittatura dei colonnelli in Argentina. Oggi isono qui, in carne ed ossa. Ma isono preoccupati lo stesso, pensando al futuro del ...

"Il primo messaggio che questa piazza vuole lanciare, il messaggio che più mi preme trasmettere, per la giornata del, da persona appartenente alla generazione Z, che erediterà un mondo ...Venerdì 6 ottobre in occasione delClimate- promosso dai Fridays for Future - e in vista della presentazione del progetto ai giurati del RegioStarsAwards che si terrà il 10 ottobre a ...

I giovani catanzaresi sono scesi in piazza per il Global Strike, lo sciopero globale per il clima . A Catanzaro la manifestazione, che si è tenuta in piazza ...Eco ansia, fast fashion, diete sostenibili: questi alcuni degli argomenti trattati nel corso del sit in. Nel mirino dei ragazzi di Friday for Future, come sempre, la sostanziale immobilità della ...