Gli album da ascoltare

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Da Isn’t it now? degli Animal Collective a We buy diabetic test strips di Armand Hammer. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

Quando (What’s The Story) Morning Glory degli Oasis vede la luce, la cool Britain già scritta da Placebo, Blur, Radiohead e via discorrendo trova ...

... Addio a Patrizia Cavalli, 'la poeta' che sapeva arrivare al cuore di tutti Tantissimi...scrittore rivisitati da Walter Siti e ha poi cantato due dei suoi brani più popolari degli ultimi, ...Fedez, positiviultimi esami e controlli: ecco quando verrà dimesso dall'ospedaleultimi ...è diventata l'icona pop italiana e che nei giorni scorsi ha fatto uscire anche il suo ultimo'E ...

The Weekender: ascolta gli album di Sufjan Stevens, Roger Waters ... IndieForBunnies

Sufjan Stevens, un poeta delicato e gentile: la recensione di Javelin Vanity Fair Italia

Dal 6 ottobre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico 'DE VISU', il nuovo album di Sergio Casabianca dal quale è estratto l'omonimo singolo in rotazione r ...Bruce Soord, voce e chitarra di The Pineapple Thief nonché uno dei protagonisti della scena rock sperimentale europea, sarà dal vivo nel nostro Paese per tre concerti esclusivi in ottobre con il nuovo ...