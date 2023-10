Giudice di Catania in piazza contro Salvini | facciamo chiarezza | ecco cosa dice la legge

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma – Ai ferri corti il rapporto tra Governo e Magistratura. Un rapporto che, a dire il vero, non è mai stato particolarmente roseo fin dall’inizio della Legislatura, con l’Esecutivo che più volte ha mostrato la sua contrarietà a determinate mosse dei magistrati. E mentre da Palazzo Chigi (ma non solo) si fa strada l’idea di una profonda riforma della Giustizia (leggi qui), a peggiorare ulteriormente la situazione con le toghe…è un video. In quest’ultimo infatti viene ripresa unadimentre protesta inMatteo. Ma perchè la vicenda sta creando così tanto scalpore? Per comprenderlo è necessario fare un passo indietro. Ildied il decreto “illegittimo” Il 29 settembre il Tribunale di ...