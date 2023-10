Giù le mani dalla casa di proprietà

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È il nucleo centrale nella vita degli italiani, un «asset» economico su cui le famiglie fanno affidamento. Perché, allora, si continua ad attaccarla con tasse, regole, minacce «catastali»? Se c’è un bene che rappresenta in Italia la sicurezza di una famiglia, un luogo privato che è il santuario di chi la abita e dei sacrifici che si sono fatti per acquistarla, questa è ladi. In Italia sono il 73,7 per cento contro, per esempio, il 49 per cento dei tedeschi, ma questo vale anche per altri Paesi dove la quota è comunque inferiore a quella nostra. Possiamo tranquillamente affermare che ladiin Italia corrisponde a un vero «asset» economico-finanziario delle famiglie. E questo non è un valore solo relativamente a chi oggi possiede l’immobile ma è un valore importante, e un pezzo di ...