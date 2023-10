Giro di Lombardia 2023 | Tadej pensa al tris | Primoz e Remco al mercato

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La lunga stagionecelebrerà domani il suo ultimo atto pregiato con la quinta classica monumento: la corsa delle foglie morte. Andrà in scena da Como a Bergamo il 117°dilungo 239 feroci chilometri infarciti di 4.400 metri di dislivello. Il percorso sarà identico a quello del 2021. Dopo 30 chilometri interlocutori, i corridori scaleranno la salita alla Madonna del Ghisallo che aprirà le difficoltà di giornata. La successiva discesa porterà la corsa in provincia di Bergamo con ben quattro asperità da affrontare nello spazio di 90 chilometri: nell’ordine, ci saranno la Roncola, 9,4 chilometri al 6,6% di pendenza media, Berbenno, 6,8 chilometri al 4,4%, Dossena e Zambla Alta. A Ponte Nossa, al termine della discesa da quest’ultima, mancheranno poco più di 50 chilometri all’arrivo. I successivi dieci concederanno un ...

Due nomi importanti del ciclismo tricolore al via deldi2023. Nei giorni scorsi i diretti interessati avevano affermato che non avrebbero partecipato alla 'classica delle foglie morte'. Last minute, invece, le loro squadre hanno iscritto ...

Si svolgerà domani, sabato 7 ottobre 2023, la 117ma edizione de Il Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. Al via della Classica delle Foglie Morte si presenteranno tutte le squadre World ...