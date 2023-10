Giornate Fai d’autunno | alla scoperta delle bellezze bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sabato 14 e domenica 15 ottobre chiese, palazzi, ville, castelli, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori e siti produttivi saranno animati in tutta Italia dai volontari e dalle volontarie del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, per leFAI, un piacevole appuntamento che si rinnova da 12 anni anche in Provincia di Bergamo e che continua a sorprendere per l’originalitàproposte di visita. Sorprendente, del resto, è la quantità di luoghi interessanti nascosti in ogni angolo del nostro territorio, ma anche di luoghi ignorati per i quali serve qualcuno, come i volontari del FAI, che getti nuova luce su di loro. In Provincia di Bergamo sono 19 le proposte di visita organizzate da volontari e volontarie della Delegazione di Bergamo con il suo Gruppo Giovani, del Gruppo FAI Bassa ...