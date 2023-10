Giornata mondiale del Sorriso | cos’è e perchè si festeggia il primo venerdì di ottobre

Non solo rossetto, ma anche consigli pratici per prendersi cura di denti e labbra e affrontare la vita con il sorriso sulle labbra

Non solo rossetto, ma anche consigli pratici per prendersi cura di denti e labbra e affrontare la vita con il sorriso sulle labbra

Grandeper il leaderdi sicurezza informatica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%. 06 - 10 - 2023 18:00Ladella Salute Mentale del 10 ottobre sottolinea l'urgente necessità di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica sull' importanza del benessere psicologico come elemento ...

Igiene orale, gli essenziali nella Giornata Mondiale del Sorriso Io Donna

Venerdì 6 ottobre - Giornata Mondiale del Sorriso ANDI

ROMA – Per quasi 3 genitori su 10 il passaggio dei propri figli dal pediatra reumatologo al reumatologo dell’età adulta è un’incognita. Ad oggi, infatti, ...Il 6 ottobre ricorre la Giornata Mondiale del Sorriso (in inglese, World Smile Day): potrebbe sembrare un pretesto in più per acchiappare like e attirare il pubblico social, ma dietro a un sorriso si ...