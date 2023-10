Giorgia | sei la migliore! Firmato Abdullah Qamar

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Marco Zonetti, sempre curioso e vigile, ha notato che sui social la presidente del ConsiglioMeloni “vanta una marea sconfinata di follower indiani, bengalesi, indonesiani, mediorientali, ma anche sudamericani e in generale extracomunitari. Una quantità di seguaci stranieri tale da surclassare quasi quelli italiani”. Sui social la premier Meloni vanta una marea sconfinata di follower indiani, bengalesi, indonesiani e mediorientali. A differenza di quello che potrebbe pensare qualche elettore ottimista, siffatta platea non appare essere frutto di una enorme riconoscibilità internazionale di Meloni (che anche ieri ripeteva di “non essere isolata in Europa”): sono in molti, come scrive Zonetti, a trovare un filino sospetta – sulle pagine social dell’inquilina di Palazzo Chigi – la massiccia presenza di profili stranieri, molti dei quali con pochissimi o ...

Si trova per esempio tale Abdullah Qamar che lascia qualche commento in inglese, per poi sentenziare in perfetto italiano: “Giorgia, sei la miglior premier di sempre!”. Qualcuno sospetta che sia ...E a dire il vero tutta l’intervista è stata un continuo svelamento, un alzare finalmente il velo sulle ragioni per cui a un certo punto, dopo appena sei mesi nel ruolo di capo della comunicazione di G ...