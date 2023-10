Ginnastica artistica | Yumin Abbadini sulle orme di Jury Chechi! Risultato storico ai Mondiali | un all-around mai visto

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è stato tra i grandi protagonisti della finale all-ai2023 di. Il bergamasco ha infatti concluso al sesto posto con il punteggio complessivo di 82.832: prestazioni rimarchevoli tra cavallo con maniglie (13.800, quarto riscontro) e sbarra (14.033, sesta valutazione), ottima difesa tra corpo libero (13.866, ottavo riconocimento) e parallele pari (13.933), solido tra anelli (13.300) e volteggio (13.900). L’azzurro è rimasto fuori dalla top-5 per appena 99 centesimi, il distacco che lo separa dal kazako Milad Karimi. La medaglia di bronzo finita al collo dello statunitense Frederick Richard era lontana 1,5 punti (84.332). L’allievo di Alberto Busnari, tesserato per la Pro Carate, aveva ampiamente nelle corde la top-10, ma immaginarlo così ...

Sta per terminare l’attesa per la finale dell’ all-around femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre a ...

Sta per terminare l'attesa per la finale dell'all - around femminile dei Mondiali di2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviato l'all - around maschile, tocca alle donne cimentarsi nel concorso generale ...La diretta testuale live della finale dell'all - around femminile dei Mondiali di2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviato l'all - around maschile, tocca alle donne cimentarsi nel concorso generale ...

Ginnastica artistica, Daiki Hashimoto si conferma Imperatore. Giappone padrone all-around ai Mondiali, Abbadini sesto! OA Sport

Ginnastica artistica, Simone Biles trascina gli Usa all’oro mondiale nel concorso a squadre. Italia quinta la Repubblica

Simone Biles è la candidata in pectore per la vittoria nel concorso generale individuale dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L'all-around che animerà la serata allo Sportpaleis di Anversa (a pa ...La Finale del concorso generale individuale femminile (all-around) dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica 2023 andrà in scena oggi (venerdì 6 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa ...