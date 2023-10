Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | startlist e ordini di rotazione della finale all-around femminile | ci sono 2 italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ladel concorso generale individuale(all-) deidiandrà in scena oggi (venerdì 6 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, le migliori 24 atlete lotteranno per le medaglie. La grande favoritavigilia è la statunitense Simone Biles. La Reginetta indiscussaPolvere di Magnesio andrà a caccia del sesto titolo iridatopropria carriera, a distanza di dieci anni dal primo sigillo ottenuto proprio nella Città dei Diamanti. La 26enne americana non sembra avere rivali seriamente temibili e sembra che si possa lottare soltanto per gli altri due gradini del podio. Si ...