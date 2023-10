Ginnastica artistica | Hashimoto ha vinto l’all-around dei Mondiali ma non era qualificato! Cos’è successo | regola dei passaporti e il sacrificio di Kaya

Sta per terminare l'attesa per la finale dell'all - around femminile dei Mondiali di2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviato l'all - around maschile, tocca alle donne cimentarsi nel concorso generale ...La diretta testuale live della finale dell'all - around femminile dei Mondiali di2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Archiviato l'all - around maschile, tocca alle donne cimentarsi nel concorso generale ...

La Finale del concorso generale individuale femminile (all-around) dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica 2023 andrà in scena oggi (venerdì 6 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa ...Yumin Abbadini è stato tra i grandi protagonisti della finale all-around ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Il bergamasco ha infatti concluso al sesto posto con il punteggio complessivo di 82.8 ...