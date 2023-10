Ginnastica artistica | Francia e Svizzera vincono l’Infinity Award ai Mondiali | “fatta la storia” | il premio per le squadre

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ai2023 disono stati assegnati i Fujitsu Infinitys, i premi riservati alle Nazionali che hanno dimostrato un eccezionale spirito di squadra e precisione tecnica durante le finali del team event andate in scena ad Anversa (Belgio). Il riconoscimento non viene quasi mai assegnato alle vincitrici delle medaglie d’oro, ma vengono presi in considerazione altri fattori tra cui il fatto di avere compiuto qualcosa di storico in pedana. Laha fatto festa tra le donne. Melanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Lorette Charpy, Coline Devillard, Morgane Osyssek-Reimer e Djenna Laroui sono state premiate per aver riportato il proprio Paese sul podio aidopo addirittura 73 anni dalla prima e ultima volta. Stessa motivazione sul fronte maschile, ...

Ginnastica artistica, Daiki Hashimoto si conferma Imperatore. Giappone padrone all-around ai Mondiali, Abbadini sesto! OA Sport

Ginnastica artistica, Simone Biles trascina gli Usa all’oro mondiale nel concorso a squadre. Italia quinta la Repubblica

Simone Biles è la candidata in pectore per la vittoria nel concorso generale individuale dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L'all-around che animerà la serata allo Sportpaleis di Anversa (a pa ...ANVERSA (BELGIO) (ITALPRESS) - Yumin Abbadini è il sesto miglior ginnasta al mondo. Il 22enne della Pro Carate ha chiuso il concorso generale iridato con ...