Gina Lollobrigida | a Pomeriggio Cinque lo scontro tra Rigau e Piazzolla

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un vero e proprio faccia a faccia è andato in onda a '' : a confrontarsi, anche in maniera abbastanza accesa, i due attori principali della querelle legata all'eredità di...

' Gina è stata circonvenuta da Andrea Piazzolla'. In attesa della sentenza fissata per il 13 novembre nei confronti di Andrea Piazzolla, l'ex marito ...

' Gina è stata circonvenuta da Andrea Piazzolla'. In attesa della sentenza fissata per il 13 novembre nei confronti di Andrea Piazzolla, l'ex marito ...

Ma è il Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso o di Myrta Merlino. Venerdì 6 ottobre il talk ha avuto ospite Javier Rigau, presunto ex marito di. A sorpresa, però, in studio si è palesato pure Andrea Piazzolla, ex factotum della 'Bersagliera'. Ovviamente è finita a insulti. Alla faccia dell'anti trash. Quando Piazzolla è ...... a confrontarsi, anche in maniera abbastanza accesa, i due attori principali della querelle legata all'eredità di. Da un lato, infatti, l'imprenditore catalano Javier Rigau , che ...

Rinviata la sentenza sul factotum di Gina Lollobrigida: ecco ciò che peserà sulla bilancia Il Fatto Quotidiano

Perché per gli inquirenti Andrea Piazzolla si è appropriato dei tesori di Gina Lollobrigida manipolandola Fanpage.it

Gina Lollobrigida ancora protagonista in tv. Questa volta, del suo caso se ne è parlato nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque di questo pomeriggio, durante la quale sono ...Servirà cotanto trash a risollevare gli ascolti del talk del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset Altro che ...