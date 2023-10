Giako Artmosfera | l’artista di strada è morto a 37 anni | in lutto l’ambiente street art

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Laè l’unico palco che hai e quindi vai e lo usi”, aveva detto durante la sua partecipazione a Dallaal palco, il talent Rai dedicato agli artisti di. Ai microfoni dello show, Giacomo Roia aveva giurato amore eterno per il suo mestiere, senza nascondere le difficoltà di fare loartist. Aveva 37e lascia un figlio di 3. Era anche per lui – definito il suo “pezzo d’arte più bello” – che dopo avere girato l’Italia e il mondo, aveva deciso di mettere radici a Milano. Nel suo curriculum, tra le tante, anche la direzione artistica di eventi di rilievo durante il carnevale di Venezia. Le cause del decesso – avvenute nell’appartamento dell’uomo – non sono chiare: nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia. L’esordio artistico è arrivato a 16 ...