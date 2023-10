Gf 2023 | c’è del tenero tra i due concorrenti | lei confessa tutto

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 ottobre 2023) NEWS TV. Nel mondo del Grande Fratello, le dinamiche deipossono cambiare in un battito di ciglia. Martedì scorso, è emerso un inaspettato sviluppo all’interno della casa più spiata d’Italia. Beatrice Luzzi ha iniziato a fare complimenti enigmatici a Giuseppe Garibaldi, alimentando voci su una possibile attrazione. Tuttavia, quanto accaduto ha svelato una verità sorprendente, facendo emergere un legame unico tra i due. Leggi anche: “Grande Fratello”, il confessionale di Anita viene trasmesso per errore: è bufera contro gli autori Leggi anche: “Grande Fratello”, serata movimentata per Beatrice Luzzi: cos’è successo Grande Fratello: tenerezze tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Liuzzi Iniziamo dall’inizio di questa intrigante vicenda. Martedì sera, ...