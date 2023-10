Germania - Via gli incentivi per le aziende | le elettriche crollano

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 ottobre 2023) di pochi giorni fa la decisione della Volkswagen di tagliare temporaneamente la produzione di alcuni modelli elettrici in due stabilimenti tedeschi per colpa di un generico calo della domanda di auto a batteria. Ora, i freddi numeri confermano le motivazioni citate dal costruttore di Wolfsburg: a settembre, secondo i dati dell'autorità federale dei trasporti Kba (Kraftfahrt-Bundesamt), laha infatti assistito a un crollo delle immatricolazioni di Bev, nonostante il mercato generale si sia rivelato sostanzialmente stabile. In particolare, lo scorso mese sono state targate 224.502 vetture (-0,1% in un anno), ma di auto batteria ne sono state registrate solo 31.714, con un calo del 28,6% su settembre 2022 e, soprattutto, del 63% su agosto, quando si è parlato di un boom di immatricolazioni senza considerare un fattore rilevante nel sostenere la domanda di auto a ...