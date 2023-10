Germania | i convocati di Nagelsmann | dopo due anni ritorna Hummels

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Julianinizia la sua avventura da commissario tecnico della. Oggi il tecnico ha diramato la lista deiper le partite contro Stati Uniti, 14 ottobre, e Messico, il 18 ottobre. Come era prevedibile, ci sono alcune sorprese fra gli uomini chiamati dall’ex allenatore del Bayern Monaco.no in nazionale(duedi assenza dalla nazionale maggiore), Goretzka e Raum; assenti invece Emre Can e Schlotterbeck. Tra ianche alcuni nuovi volti tra cui “??Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Behrens (Union Berlin) e Chris Führich (VfB Stuttgart) per la prossima trasferta negli Stati Uniti“.ha commentato così la lista dei: «Siamo una nuova squadra di allenatori e ...