Genova | Mattarella e la Meloni inaugureranno l' Assemblea annuale di ANCI

AGI - Sono stati quasi 170 i testimoni dell'accusa sentiti in 84 udienze calendarizzate in poco meno di un anno, ma la sentenza sul processo per il ...

... 'Come ribadito nella giornata […] Cultura e Spettacoli'Punto e a capo', Storia ed evoluzione di mafia e antimafia in Liguria in un volume edito daUniversity Press Posted on 21 ...Sul posto stanno operando i militi della Croce Bianca di Cairo […] Navigazione articolie la Meloni inaugureranno l'Assemblea annuale di ANCI

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni insieme a Genova per dare il via all’assemblea dei Comuni italiani Genova24.it

Genova, Mattarella e Meloni il 24 ottobre - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dalla Liguria Primocanale

Tanti altri esponenti del governo si alterneranno all'appuntamento istituzionale dal 24 al 26 ottobre: da Salvini a Urso, da Pichetto Fratin a Tajani. L'appuntamento al padiglione blu dell'ex Fiera ...Imma Tataranni, sostituto procuratore a Matera, parla alla sua foto. Nella prima puntata di Blanca alla fine appare lui per complimentarsi con la protagonista. Il capo dello Stato più longevo di sempr ...