Genoa-Milan | la decisione su Retegui e le mosse di Pioli

Leggi su serieanews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tutto pronto per la sfida tra: occhio alle situazioni dall’infermeria in casa rossoblù. Punto interrogativo su, il quale non ha ancora smaltito la botta al ginocchio rimediata nei giorni scorsi Non trapela grande ottimismo in casaper quel che riguarda le condizioni di. L’italo-argentino, dopo la botta rimediata al ginocchio nei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.