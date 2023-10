Genoa-Milan | Gilardino | “Retegui ha dolore al ginocchio | vediamo se può recuperare”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Bisognerà limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra. Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali sia in chi subentrerà. Tutti giocatori con caratteristiche importanti sia nelle qualità tecniche sia per la fisicità”. Così Alberto, tecnico del, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il. “Pioli ha costruito qualcosa di straordinario con grande coraggio. Per domani chiederò ai ragazzi una grandissima partecipazione sia da chi giocherà all’inizio sia per chi subentrerà. L’importante sarà essere compatti”, ha aggiunto. Il tecnico è incerto sull’utilizzo di, reduce da un infortunio. “Lamentaal, aspettiamo di valutarlo in queste 24 ore se c’è possibilità di recupero o meno – ha ...

Alberto Gilardino , allenatore rossoblu ed ex attaccante del Diavolo, parlerà oggi in conferenza stampa di Genoa-Milan , sfida di 'Marassi'

Genoa-Milan (sabato 7 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per l'ottava giornata...

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del, alla vigilia della sfida di Serie A contro il. I dettagli Alberto Gilardino ha parlato a Primocanale alla vigilia di. INFORTUNATI ...Commenta per primo Alberto Gilardino si avvicina alla sfida contro il, squadra che ha segnato in maniera particolare la sua carriera da calciatore. Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Queste le sue principali dichiarazioni:...

Milan, qualche cambio a Marassi: torna Adli, si scaldano Chukwueze e Okafor - Sportmediaset Sport Mediaset

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha da poco parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Milan. Dopo Fiorentina, Napoli e Roma ora tocca affrontare un'altra ...Il Genoa al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan: il report della società rossoblu Il Genoa continua la preparazione della formazione rossoblù in vista della sfida contro ...