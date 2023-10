Genoa | Gilardino annuncia | «Retegui in dubbio per il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Alberto, allenatore del, alla vigilia della sfida di Serie A contro il. I dettagli Albertoha parlato a Primocanale alla vigilia di. INFORTUNATI – «Su Mateo deciderò entro queste 24 ore. Lo farò con lucidità senza rischiare conseguenze in futuro. Lui sente dolore, ha fastidio al ginocchio, aspettiamo. Vediamo se può recuperare o se è meglio non correre rischi. C’è la volontà di tutti nel vederlo in campo, ma bisogna essere lucidi nelle valutazioni che si vanno a fare su determinati giocatori. Chi al suo posto? Bella domanda, non ci dormo la notte da giorni, ma la squadra c’è. Recuperiamo Sabelli ed Ekuban. Si sono allenati, sono rientrati in gruppo, quindi saranno della partita, da valutare se dall’inizio oppure a gara in ...