GdS – Inter | Dimarco rinnova Dumfries e Mikhtaryan prolungano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) 2023-10-05 19:30:07 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il prodotto del vivaio nerazzurro a breve allungherà il contratto e avrà il riconoscimento economico che merita dopo essere stato nominato miglior esterno mancino della scorsa Champions. Trattative iniziate pure con l’olandese e l’armeno: c’è ottimismo e i tempi per la fumata bianca non saranno lunghi Federicovola sulla fascia e… verso il rinnovo del contratto. L’attuale vincolo (fino al 2026) mette l’al sicuro da brutte sorprese, ma il club di viale della Liberazione ha intenzione di gratificare con un significativo aumento dell’ingaggio il prodotto del proprio vivaio che è stato nominato miglior esterno mancino della scorsa Champions League. “Dima”, che attualmente guadagna poco più di due milioni più bonus, passerà (almeno) a quattro milioni più bonus. Una cifra ...

2023-09-07 19:34:29 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Nel 2019 12 milioni di prestito più 25 di ...

2023-09-01 20:16:40 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: Il portiere ex Bayern ha parlato a Dazn: “Calhanoglu e Lautaro i compagni che ...

2023-09-15 09:12:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: È ...

2023-09-20 16:41:38 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Il contratto dell’armeno è in scadenza a giugno, ma il club non aspetterà il finale di ...

... Mondo - motori.it, Motorinews24.com, Newsmondo.it, Notiziebenessere.it, Notizie -. It, ... ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Gazzettadelsud.it,.it,...... il Toro capeggia sul versante opposto con 205 errori "contro", davanti a Milan (102) e(93). Il dettaglio delle sviste arbitrali . Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è ...

GdS - Inter, impressionante prova di forza. Inzaghi esce felice con un pensiero verso Sacchi... Fcinternews.it

GdS – Inter, Sommer tra i tre meno battuti d’Europa: a pari merito con lui… fcinter1908

Nerazzurri trasformati anche dalla notte nefasta di Istanbul: esserci arrivati ha dato grande spinta all'ambiente ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...