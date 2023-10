Gardaland | manager licenziato per insulti omofobi verso un dipendente perde il ricorso al Tar | “Ha offeso la dignità personale”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Insultato e deriso davanti a colleghi e clienti per il suo orientamento sessuale, con appellativi spregevoli e allusioni. Così undi uno dei più affollati ristoranti del parco divertimentiha denunciato l’atteggiamento discriminatorio da parte del suo, che è stato. Secondo il locale ilnon aveva “rispettato lae l’orientamento sessuale” del collega, un 37enne apertamente omosessuale cassiere presso il ristorante, con “inammissibili atti di derisione” e altre infrazioni al codice comportamentale del parco. Adesso anche il Tar, a cui l’exha fattocontro la rescissione del contratto per giusta causa, dà ragione all’azienda rigettando la sua richiesta. Secondo i magistrati del ...

“Tieni i soldi, principessa“. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, a un uomo di 37 anni, ...

'Tieni i soldi, principessa'. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, ...

licenziato per aver preso in giro un collega omosessuale. Accade a Gardaland , il noto parco divertimenti in provincia di Verona, dove un manager ha ...

licenzia to in tronco per aver deriso un collega omosessuale. E’ accaduto a Gardaland , il noto parco divertimenti in provincia di ...

Un comportamento omofobo che ha portato i vertici dia licenziare ildel parco giudicando il suo atteggiamento 'lesivo della dignità del dipendente'. Un licenziamento ribadito dal ...Prendete il caso di questoche asarebbe stato licenziato in tronco per aver dato della "principessa" a un altro dipendente omosessuale . Capite bene che, se in un'Italia in cui chi ...

Gardaland, licenziato manager: chiamava «principessa» il collega gay Corriere della Sera

Gardaland, manager chiama «principessa» un collega gay davanti ai clienti: licenziato in tronco ilmessaggero.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Lui è un dipendente dichiaratamente gay di Gardaland, l’altro è il suo superiore, un manager, che lo prendeva in giro davanti ai ai clienti chiamandolo “principessa”. Ridacchiando, mimando gesti femmi ...