Gardaland | manager licenziato e cameriere condannato per aver deriso il collega gay

Chiama il collega gay “principessa” o “ricch*one” : manager licenziato da Gardaland “Tieni i soldi, principessa“. Una frase che, già di per sé, suona male. Figuriamoci se riferita, come in effetti accaduto, a un uomo di 37 anni, ...

