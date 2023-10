Garcia | “Fiorentina | vogliamo vincere L’agente di Mario Rui piange Vi svelo una cosa sui senatori”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Rudiha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-allo stadio Maradona. CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, il Napoli è pronto a riscattarsi in campionato con la sfida casalinga contro la. Una partita che promette scintille, considerando la qualità delle due squadre e l’importanza dei tre punti in palio. Alla vigilia di questo importante incontro, Rudi, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “La gara più importante è sempre quella che arriva. Con lasiamo a pari punti in classifica eblindare il terzo posto: lo possiamo fare vincendo, battendo una viola che ha fatto un inizio di stagione importante e di ...