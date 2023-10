Garcia | “Fiorentina? Vogliamo blindare il terzo posto A Lindstrom tempo e aiuto Ag Rui? Dico una cosa e basta”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ruditecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro laal Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Napoli di mister Rudi Garcia tenterà di tenere saldo il terzo posto in classifica nella prossima gara di campionato contro la Fiorentina . ...

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Fiorentina allo stadio Maradona. CALCIO NAPOLI. Dopo la sconfitta in ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo in casa nostra e vogliamo continuare la striscia di vittorie iniziata tra Udinese e Lecce”. Rudi Garcia , ...

Così il tecnico del Napoli, Rudi, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida casalinga di domenica contro la, un match che arriva dopo la sconfitta di Champions, al Maradona, ......20.45 tra Napoli e, entrambe reduci dall'impegno europeo (Napoli battuto in Champions dal Real Madrid, mentre la Viola ha pareggiato 2 - 2 in Conference contro il Ferencvaros).in ...

Conferenza stampa Rudi Garcia Napoli-Fiorentina dalle 13.30 - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Garcia: 'L'agente di Mario Rui piange. Lindstrom Meno impiegato per due motivi, la verità sul consiglio de... AreaNapoli.it

Ciccio Graziani ha parlato di Napoli-Fiorentina soffermandosi sul momento che vive la squadra partenopea allenata da mister Rudi Garcia.Rudi Garcia sfida la Juve: «Vogliamo blindare il terzo posto». Le parole dell’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Fiorentina. Avvisa anche l ...