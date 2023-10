(Di venerdì 6 ottobre 2023)laindi. Questa8 ottobre il giovaneseavrebbe compiuto 16 anni. Purtroppo non ha raggiunto questo traguardo poichè ha perso la vita a luglio a causa di un incidente avvenuto in via Kennedy (l’articolo qui). I genitori Emilia e Raffaele e il fratello Nicolò ...

Sembrava uscito dal suo periodo buio il pilota diMilanese (che si prolunga ormai dal ... Il GP di Giappone è in diretta1° ottobre su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming ...Una rimonta tuttavia inutile per il pilota diMilanese, complice la già citata ... da venerdì 29 settembre a1° ottobre , in un weekend valevole per il Gran Premio del Giappone . ...

Garbagnate, domenica manifestazione in ricordo di Valentino Colia ... Il Notiziario

Dengue, Zika, Chikungunya: intervento straordinario di ... Comune di Garbagnate Milanese

Parte la festa Oktoberband a Cesate: si inizia giovedì 5 ottobre per proseguire fino a domenica 8 ottobre, con buona cucina, tanta musica…e ovviamente tanta birra. Oktoberband sarà a Cesate in via ...Per non dimenticare Valentino, papà Raffaele, mamma Emilia e il fratello Nicolò, insieme all'Osl Basket Garbagnate hanno deciso di organizzare un corteo domenica 8 ottobre che partirà alle 10 da viale ...