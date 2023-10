Galatasaray | tutti pazzi per l’argentino | un tifoso chiama il figlio ‘Leone Icardi’

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Undelil: i giallorossi di Istanbulper l’attaccante argentino In Turchia sonoper Mauro Icardi, autore del gol vittoria delnella trasferta all’Old Trafford in Champions League contro il Manchester United. La passione per l’ex attaccante dell’Inter è tale che undel Gala ha deciso dire suoAslan (turco per Leone) Icardi.

... i giallorossi di Istanbulpazzi per l'attaccante argentino In Turchia sonopazzi per Mauro Icardi, autore del gol vittoria delnella trasferta all'Old Trafford in Champions ...Che ha anche un vantaggio piuttosto ampio sugli altri campionati: le quattro squadre turche qualificate alle coppe (in Champions, Fenerbahce, Besiktas e Adana Demirspor in ...

Tutti pazzi per il centravanti: un sostenitore del Galatasaray ha chiamato "Leone Icardi" suo figlio TUTTO mercato WEB

Galatasaray: un tifoso chiama il figlio 'Leone Icardi' Calcio News 24

Un tifoso del Galatasaray chiama il figlio ‘Leone Icardi’: i giallorossi di Istanbul tutti pazzi per l’attaccante argentino In Turchia sono tutti pazzi per Mauro Icardi, autore del gol vittoria del Ga ...Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Intanto pedaliamo e conquistiamo la corona, pazienza se ancora non si sa per quanto si rimarrà sul trono. Un interista doc come ...