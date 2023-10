Fuorigrotta | sorpresi con tabacchi lavorati esteri | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)con. Polizia effettua arresti e sequestra 3550 pacchetti senza marchio di stato Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un’operazione finalizzata al contrasto del contrabbando di sigarette nella zona di. In particolare, i poliziotti hanno esperito un servizio di osservazione in via Gabriele Rossetti durante il quale hanno notato un soggetto nelle vicinanze di un’auto e, poco distante, una scatola di sigarette, ed un altro nei pressi di uno scooter. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato entrambi ed hanno controllato i due veicoli rinvenendo nell’autovettura 210 stecche di sigarette del peso di 42 kg, mentre nel bauletto ...