Fridays for Future | sciopero per il clima in 35 città italiane

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il movimentoForche lotta per la giustiziatica scende in piazza oggi in 35. Gli attivisti protestano "contro l'inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della politica e dei media", si legge in un comunicato.

“La #ResistenzaClimatica di Fridays For Future partirà il 15 settembre con la giornata di azione globale per il clima e tornerà nelle principali ...

l’attivista di Fridays For future , Sofia Pasotto , ha raccontato in un video pubblicato sui social di essere stata fermata , identificata e trattenuta ...

Sono scesi nuovamente in piazza in oltre 250 città del mondo per chiedere ai governi di fermare il ciclo dell’energia fossile che sta devastando ...

I Fridays For Future Bergamo tornano in piazza : l’appuntamento è venerdì 6 ottobre alle 9.30 al piazza le degli Alpini. Lo annuncia la coordinatrice ...

Il movimentoFuture che lotta per la giustizia climatica scende in piazza oggi in 35 città italiane. Gli attivisti protestano 'contro l'inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della ...Studenti e insegnanti in corteo per la 'Resistenza climatica'. Il nome dato alla manifestazione è anche l'obiettivo con cui torna lo sciopero per il clima deiFuture , con più di quaranta piazze coinvolte solo in Italia. Un evento nazionale alla quale aderiscono anche diverse organizzazioni , mentre gli attivisti invitano tutta la scuola, a ...

Fridays for future 6 ottobre, manifestazioni in tutta Italia: indirizzi e orari dello sciopero per il clima Studenti.it

Sciopero del clima: Fridays for Future in tutte le piazze: "Un atto di resistenza climatica" la Repubblica

Gli attivisti e le attiviste di Fridays For Future si mobilitano in un nuovo sciopero globale per il ...