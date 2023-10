Fridays for Future in piazza in tutta Italia | Resistenza climatica

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ragazze e ragazzi del movimento per il clima "Friday for" inin. Uno sciopero in nome della "" per chiedere ai governi, a partire da quellono di ...

Il movimento Fridays For Future torna in piazza , coinvolgendo studenti, insegnanti e organizzazioni varie in più di quaranta città italiane, per ...

Da Milano a Roma, fino a Napoli. migliaia di ragazzi sono scesi in strada in 35 piazze italiane per lo « Sciopero del Clima » indetto da Fridays for ...

I ragazzi diFuture tornano in piazza a Sanremo e lo fanno in un momento 'caldo' per i temi che ormai da anni portano all'attenzione dell'opinione pubblica. Ambiente, surriscaldamento globale, ...BOLOGNA " Scendono in piazza anche a Bologna i giovani del movimento "future", che tornano ad accendere i riflettori sull'emergenza climatica. "No trivelle e rigassificatori, no profitto sui nostri polmoni" è lo striscione con cui in centinaia hanno iniziato ...

I Fridays for Future in piazza in 35 città italiane Agenzia ANSA

Oltre 2mila Fridays for Future in corteo in centro Torino: "Giustizia climatica contro un governo negazionista" TorinoToday

Sono tornati in piazza questa mattina anche a Bergamo i ragazzi e le ragazze di Fridays for Future. Scarsa l'adesione alla manifestazione, proprio nel giorno in cui sono resi noti nuovi dati sugli eff ...