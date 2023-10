Fridays for Future | anche i docenti scendono in piazza | mancanza di formazione adeguata e scarsa integrazione dei temi ambientali nei programmi scolastici

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il movimentoFortorna in, coinvolgendo studenti, insegnanti e organizzazioni varie in più di quaranta città italiane, per manifestare contro il riscaldamento globale e l'investimento continuo in combustibili fossili da parte dell'Italia. L'articolo .

Sono scesi nuovamente in piazza in oltre 250 città del mondo per chiedere ai governi di fermare il ciclo dell’energia fossile che sta devastando ...

Il movimento Fridays For Future che lotta per la giustizia clima tica scende in piazza oggi in 35 città italiane . Gli attivisti protestano "contro ...

Sbaffi verdi in faccia, magliette verdi, abbracci verdi, rabbia verde. Sono partiti in molte città italiane i ragazzi diFuture che oggi protestano in corteo a Napoli, Roma, Bari, Milano, Bologna, per un totale di 35 città italiane. Tra striscioni e manifesti con slogan come 'In caso di emergenza scendere in ...E' iniziata in piazza Indipendenza la manifestazione romana dello Sciopero del clima diFuture, che si tiene oggi in 35 città italiane. Partecipano alcune migliaia di ragazze e ragazze, sotto il sole di una bella ottobrata romana.

(Adnkronos) – Questa mattina a Roma blitz davanti al ministero dell’Istruzione da parte dei ragazzi di Fridays for Future, che tornano con i venerdì di protesta e mobilitazione contro il cambiamento c ...I ragazzi di Fridays For Future tornano in piazza per rivendicare che 'l'ecologia non è un lusso' e 'per una scuola e un mondo ecologisti'. Gli striscioni spiccano in testa al corteo, insieme a quello ...