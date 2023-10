Fridays For Future | a Bergamo studenti in piazza per la “Resistenza climatica”

Il movimento Fridays For Future torna in piazza , coinvolgendo studenti, insegnanti e organizzazioni varie in più di quaranta città italiane, per ...

Da Milano a Roma, fino a Napoli. migliaia di ragazzi sono scesi in strada in 35 piazze italiane per lo « Sciopero del Clima » indetto da Fridays for ...

Questa mattina a Roma blitz davanti al ministero dell'Istruzione da parte dei ragazzi diFuture, che tornano con i venerdì di protesta e mobilitazione contro il cambiamento climatico. I ragazzi hanno imbrattato le scale del ministero con della vernice rossa subito rimossa ...Supportiamo e partecipiamo allo sciopero per la giustizia climatica indetto daiFuture. Lo slogan "Resistenza climatica" ci richiama alla responsabilità quotidiana di agire: in mesi in cui gli eventi climatici estremi si susseguono senza tregua, causando morte e ...

I Fridays for Future in corteo a Torino: “Resistenza contro il negazionismo” – La diretta La Stampa

Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo Fridays For Future, strade chiuse e bus deviati Fanpage.it

Torino deve porsi come leader nella sfida per la giustizia climatica ma non lo sta facendo, per questo organizzeremo una tendata ...That timing is a departure from the previous two Fridays in which Fain addressed union members at about 10 a.m. Detroit time (1400 GMT), and ordered walkouts at additional Detroit Three factories to ...