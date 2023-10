Friday for future | sciopero per il clima del 6 ottobre | “Scioperiamo anche contro il governo Meloni”

"L'appello deiFuture è rivolto a tutti quelli che lavorano nel campo della formazione " ribadisce a ilfattoquotidiano.it Emanuele Genovese , responsabile della Comunicazione del movimento.Sul sito diFuture Italia è riportato un elenco di città (a cui se ne potrebbero aggiungere altre) in cui nella giornata del 6 ottobre sono organizzate manifestazioni per il clima, alle quali è ...

A Milano ci sarà un corteo di Friday for future MilanoToday.it

Friday for future, sciopero per il clima del 6 ottobre Tecnica della Scuola

A flood that burst through a major hydroelectric dam in India’s Himalayan northeast killed at least 31 people, officials said Friday, as ice-cold water swept through mountain towns, washing away ...Helsinki Regional Transport Authority (HSL) on Friday morning reported that its Journey Planner was temporarily unavailable in the app, following after being hit by a denial-of-service (DoS) attack.