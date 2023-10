(Di venerdì 6 ottobre 2023) "La gioia è grande. Sono così felice per Narges". E' la felicità espressa daldi Narges, Hamidreza, all'emittente norvegese NRK per l'assegnazione del premio Nobel per la Pace a sua ...

"La gioia è grande. Sono così felice per Narges". E' la felicità espressa daldi Narges, Hamidreza, all'emittente norvegese NRK per l'assegnazione del premio Nobel per la Pace a sua sorella.Narges, vice - presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani, che sta scontando ... Ashkan Amini,di Mahsa, ha fatto sapere che una loro parente, Safa Aeli, è stata arrestata ...

Fratello Mohammadi, mia sorella potrebbe non uscire mai da Evin Agenzia ANSA

Fratello Mohammadi, mia sorella potrebbe non uscire mai da Evin La Prealpina

Parma, startup ottenne 770mila euro per costruire ventilatori polmonari ma per la Finanza si tratta di una truffa allo Stato Video ...Si chiama Narges Mohammadi e il regime iraniano l'ha arrestata ben 13 volte, condannata cinque volte a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate. La notizia che le verrà conferito ...