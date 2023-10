(Di venerdì 6 ottobre 2023) Serviva un'impresa a Lione per qualificarsi ai quarti di finale deidie l'del ct Crowley (all'ultima in azzurro) non l'ha neppure lontanamente sfiorata, travolta dalla...

Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, analizza con realismo il Mondiale dell', che si ferma ai gironi dopo la sconfitta contro ladi Galthié. "Non possiamo ...Serviva un'impresa a Lione per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali di Rugby e l'del ct Crowley (all'ultima in azzurro) non l'ha neppure lontanamente sfiorata, travolta dallache ha vinto 60 - 7 l'ultima sfida del Gruppo A dei Mondiali di Rugby . Rivivi la diretta ...

Francia-Italia 60-7, rivivi la diretta: azzurri fuori dai Mondiali di Rugby Corriere dello Sport

Francia - Italia (60-7) - Rugby Rugby World Cup la Repubblica

Azzurri sconfitti 60-7 a Lione ed eliminati LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Serviva un'impresa e mezza (vincere e non lasciare punti di bonus) ma ...Innocenti: "Non di questo livello"Leggi tutto A Lione è un’altra serata da incubo per l’Italia del rugby, che saluta i Mondiali francesi con la seconda batosta in due settimane dopo la mazzata contro ...