Francesco Le Foche | l' immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma | condizioni critiche | ma non rischia la vita

... venerdì 6 ottobre 2023, per il programma condotto da Carlo Conti , dato che si è parlato di un grave episodio avvenuto ieri a Roma, ossia l'aggressione subìta dal professorLe, ...In apertura della nuova puntata di Tale e Quale Show , Cristiano Malgioglio ha inviato un suo saluto al professorLe. 'Un grande abbraccio da tutti noi, spero che guarisca presto' , ha asserito. A fargli eco è stata anche Loretta Goggi . Ma chi è Lee cosa è successo Le, il saluto di ...

L'immunologo Francesco Le Foche aggredito nel suo studio da un paziente: credeva lo stesse curando male Repubblica Roma

Roma, l'immunologo Francesco Le Foche massacrato nel suo studio in via Po da un paziente: è grave Corriere Roma

La nuova puntata di Tale e Quale Show è iniziata con la drammatica aggressione che ha visto coinvolto il professor Le Foche. Il giudice Malgioglio gli ha dedicato un pensiero.Le Foche è ora ricoverato in prognosi riservata e non sarebbe in pericolo di vita: il paziente, finito in manette, si lamentava delle cure ricevute ...