Francesco Le Foche | l' immunologo picchiato violentemente da un paziente nel suo studio medico in via Po a Roma | è gravissimo

Ad essere stato aggredito il famoso immunologo primario del reparto di immunologia dell'Umberto I di RomaLe: il medico è stato pestato a pugni e calci nel suo studio privato in via ...Per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. E' successo ieri pomeriggio a Roma, all'interno dello studio medico diLa, 65 anni, in via Po, nel quartiere Salario. L'aggressore, un pregiudicato 36enne, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il medico è ricoverato in prognosi riservata ...

