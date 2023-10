Forte dei Marmi | in arrivo nuovo tempio dell’arredo di lusso?

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 6 ottobre 2023) BI.CI Srl protagonista: undiaprirà un salone anche adei, nella splendida Versilia? Stando a voci di corridoio infatti, mercoledì sera, durante il party privato organizzato dal rinomato emblema dell’eleganza eextra-luxury, si sarebbe sparsa la notizia dell’del brand di luxury e dell’artigianato di alta qualità anche adei. Di recente era arrivato l’annuncio dell’apertura dello showroom Bici in Via Della Spiga 9 a Milano. Protagonista nella metropoli delanche il marmo di Carrara in un bagno, definito dal ‘patron’ Bruno Cardin e Luca Camoni, arte assoluta . All’evento di mercoledì sera tra gli altri, hanno preso parte: ...