Forte dei Marmi | in arrivo nuovo tempio dell’arredo di lusso?

(Di venerdì 6 ottobre 2023) BI.CI Srl protagonista: undiaprirà un salone anche adei, nella splendida Versilia? Stando a voci di corridoio infatti, mercoledì sera, durante il party privato organizzato dal rinomato emblema dell’eleganza eextra-luxury, si sarebbe sparsa la notizia dell’del brand di luxury e dell’artigianato di alta qualità anche adei. Di recente era arrivato l’annuncio dell’apertura dello showroom Bici in Via Della Spiga 9 a Milano. Protagonista nella metropoli delanche il marmo di Carrara in un bagno, definito dal ‘patron’ Bruno Cardin e Luca Camoni, arte assoluta. All’evento di mercoledì sera tra gli altri, hanno preso parte: ...

Forte dei Marmi e la Versilia non si pongono limiti. Al Forte non si bada a spese: il turismo extra-luxury e il Mercato Immobiliare d’élite non ...

... con dinamiche divergenti su scala globale:frenata in Europa, Russia e Asia, solo parzialmente compensata da crescita in Stati Uniti e Medio Oriente. La maggior parteminerali critici per ...E riguardo la forza e la condivisionevalori della componente "sociale" della sostenibilità l'...diffusa."Una specificità italiana è la presenza di un Terzo Settore di un non profit molto, il ...

Sportello chiuso a Forte dei Marmi: Poste Italiane ribatte alle polemiche LA NAZIONE

Forte dei Marmi, tassa di soggiorno vale mezzo milione t24

Il ministro Valditara: "Con queste misure contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli" ...Le fonti fossili continuano a coprire circa l'80% dei consumi di energia (elettricità più trasporti più industria). (ANSA) ...